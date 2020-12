1 Million+ Global Participants Expected to Join 3rd Online Rally of Hope

Saturday, November 21, 2020 (7:30 p.m. EST/4:30 p.m. PST)

Global leaders and citizens come together for peace based on ideals of

interdependence, mutual prosperity and universal values

Special Performance to honor Korean War veterans and

commemorate 70th anniversary of the Korean War

CaribPR Wire WASHINGTON, Nov. 20, 2020: The Universal Peace Federation (UPF) is announcing that a third global Rally of Hope will be held this weekend, featuring world leaders who see new opportunities for peacebuilding in all sectors of society.

The online rally will be held simultaneously worldwide — on Saturday, November 21, 2020, at 7:30 p.m. (Eastern Standard Time) and at 4:30 p.m. (Pacific Standard Time) in the United States. The program will be produced and broadcast from Seoul, Korea on Sunday, November 22, 2020 at 9:30 a.m. (Korea Standard Time).

Dr. Hak Ja Han Moon, co-Founder of the Universal Peace Federation, will be the keynote speaker. Other speakers include H.E. Sahle-Work Zewde, President of Ethiopia; H.E. Uhuru Kenyatta, President of Kenya; H.E. Salva Kiir Mayardit, President of South Sudan; H.E. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister of Sri Lanka; Hon. German Alcides Blanco Alvarez, Colombia Parliament Speaker; H.E. Yves Leterme, Prime Minister of Belgium (2009-2011); The Rt. Hon. Stephen Harper, Prime Minister of Canada (2006 – 2015): Hon. Christopher Hill, (U.S. Ambassador to the Republic of Korea (2004-2005) and Hon. Charles Rangel, U.S. House of Representatives (1971-2017) and Korean War Veteran.

This third Rally of Hope commemorates the 70th anniversary of the Korean War, which began in 1950 with North Korea’s invasion of South Korea and ended in an armistice in 1953 after an estimated 3 million deaths. Tragically, many Korean families remain separated by the Demilitarized Zone at the 38th parallel that still divides North and South.

The renowned Little Angels Folk Ballet of Korea will perform a special tribute at the Rally of Hope to honor veterans of the 16 nations who, as part of the United Nations peace force, sent troops and support for the Republic of South Korea.

The Rally of Hope will be broadcast from Cheongshim Peace World Center in South Korea. Dedicated links for broadcast media will be available at https://www.peacelink.live/bc from Friday, November 20, 2020.

These Rally of Hope events are aimed at building a “unified world of lasting peace around the core ideas of interdependence, mutual prosperity and universal values,” said UPF Chairman Dr. Thomas G. Walsh.

The first Rally of Hope, held in August, “drew several million online viewers from around the world with its focus on the COVID-19 pandemic, environmental degradation, poverty and race relations,” said Dr. Walsh.

The second Rally of Hope held in September, as well as this weekend’s third Rally of Hope, envision a heavenly, unified world that embraces the values of freedom, peace, unity and happiness.

Previous rallies’ speakers, “in their own ways and in their own words, all express hope that humankind, as one family under God, has the full potential to resolve all of these issues by working together,” said Dr. Walsh.

“This Rally of Hope,” he added, “is part of UPF’s global effort to overcome the barriers that divide us and establish peace on the Korean Peninsula.”

Founded by Rev. Sun Myung Moon and Dr. Hak Ja Han Moon in 2005, UPF is building a global coalition of stakeholders and peacemakers around the core principles of interdependence (mutual respect, cooperation and recognition of our common humanity), mutual prosperity (reduction of extreme poverty and more equitable distribution of wealth), and universal values (the common ground of shared values, with recognition that characteristics that unite us are stronger than those that might divide us).

The path to such a world is formed around a worldwide peace movement that includes heads of state and first ladies, parliamentarians, faith leaders, media professionals, scholars and business and financial experts in economic sectors.

The Rally of Hope series features leaders from UPF’s six associations: the International Summit Council for Peace (ISCP), International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP), Interreligious Association for Peace and Development (IAPD), International Media Association for Peace (IMAP), International Association for Peace and Economic Development (IAED), and International Association of Academicians for Peace (IAAP).

A fourth Rally of Hope is planned for December.

Universal Peace www.upf.org

Más de un millón de participantes se espera que se unan al tercer Rally de Esperanza en línea

Sábado 21 de noviembre de 2020 (7:30 p.m. EST/4:30 p.m. PST)

Líderes globales y ciudadanos se unen por la paz basada en ideales de

interdependencia, prosperidad mutua y valores universales

Presentación especial para rendir homenaje a los veteranos de la Guerra de Corea y

conmemorar el septuagésimo aniversario de la Guerra de Corea

CaribPR Wire, WASHINGTON, Nov. 21, 2020: La Universal Peace Federation (UPF), anuncia que se realizará un tercer Rally de Esperanza global, este fin de semana, con la participación de líderes mundiales que ven nuevas oportunidades para la consolidación de la paz en todos los sectores de la sociedad.

El rally en línea se realizará de manera simultánea en todo el mundo, el sábado 21 de noviembre de 2020, a las 7:30 p.m. (Hora Estándar del Este) y a las 4:30 p.m. (Hora Estándar del Pacífico) en Estados Unidos. El programa será producido y transmitido desde Seúl, Corea, el domingo 22 de noviembre de 2020 a las 9:30 a. m. (hora estándar de Corea).

El Dr. Hak Ja Han Moon, cofundador de la Universal Peace Federation, será el orador principal. Otros oradores incluyen, Su Excelencia Sahle-Work Zewde, Presidenta de Etiopía; Su Excelencia Uhuru Kenyatta, Presidente de Kenia; Salva Kiir Mayardit, Presidente de Sudán del Sur; Su Excelencia Mahinda Rajapaksa, Primer Ministro de Sri Lanka; el Honorable German Alcides Blanco Alvarez, Presidente del Parlamento de Colombia; Su Excelencia Yves Leterme, Primer Ministro de Bélgica (2009-2011); el Muy Honorable Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá (2006-2015): Honorable Christopher Hill (Embajador de los Estados Unidos en la República de Corea (2004-2005) y Honorable Charles Rangel, Cámara de Representantes de Estados Unidos (1971-2017) y veterano de la guerra de Corea.

Este tercer Rally de Esperanza conmemora el septuagésimo aniversario de la Guerra de Corea, que comenzó en 1950 con la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur y terminó en un armisticio en 1953 después de una cifra estimada de tres millones de muertes. Trágicamente, muchas familias coreanas siguen separadas por la Zona Desmilitarizada en el paralelo 38o que aún divide el Norte y el Sur.

El renombrado Ballet Folclórico Little Angels de Corea realizará una presentación como tributo especial en el Rally de Esperanza para honrar a los veteranos de las 16 naciones que, como parte de la fuerza de paz de las Naciones Unidas, enviaron tropas y apoyo a la República de Corea del Sur.

El Rally de Esperanza será transmitido desde el Cheongshim Peace World Center en Corea del Sur. Los enlaces dedicados a los medios de difusión estarán disponibles en https://www.peacelink.live/bc a partir del viernes 20 de noviembre de 2020.

Estos eventos del Rally de Esperanza tienen como objetivo construir un “mundo unificado de paz duradera en torno a las ideas principales de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales”, dijo el presidente de la UPF, Dr. Thomas G. Walsh.

El primer Rally de Esperanza, celebrado en agosto, “atrajo a varios millones de espectadores en línea de todo el mundo con su enfoque en la pandemia del COVID-19, la degradación ambiental, la pobreza y las relaciones raciales”, dijo el Dr. Walsh.

El segundo Rally de Esperanza celebrado en septiembre, así como el tercer Rally de Esperanza de este fin de semana, visualizan un mundo celestial y unificado que adopta los valores de libertad, paz, unidad y felicidad.

Los oradores de asambleas anteriores, “en sus propias maneras y con sus propias palabras, todos expresan la esperanza de que la humanidad, como una sola familia bajo Dios, tenga todo el potencial para solucionar todos estos problemas trabajando en conjunto”, dijo el Dr. Walsh.

“Este Rally de Esperanza”, agregó, “es parte del esfuerzo global de la UPF para superar las barreras que nos dividen y establecer la paz en la Península de Corea.”

Fundada por el Reverendo Sun Myung Moon y el Dr. Hak Ja Han Moon en 2005, la UPF construye una coalición global de partes interesadas y pacificadores en torno a los principios básicos de interdependencia (respeto mutuo, cooperación y reconocimiento de nuestra humanidad común), prosperidad mutua (reducción de la pobreza extrema y distribución más equitativa de la riqueza) y valores universales (el terreno común de los valores compartidos, con el reconocimiento de que las características que nos unen son más fuertes que las que podrían dividirnos).

El camino hacia tal mundo se forma en torno a un movimiento de paz mundial que incluye a jefes de Estado y primeras damas, parlamentarios, líderes religiosos, profesionales de los medios de comunicación, académicos y expertos empresariales y financieros en los sectores económicos.

La serie del Rally de Esperanza cuenta con líderes de las seis asociaciones de la UPF: Cumbre Internacional por la Paz (ISCP), Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz (IAPP), Asociación Interreligiosa por la Paz y el Desarrollo (IAPD), Asociación de Medios de Comunicación Internacionales por la Paz (IMAP), Asociación internacional por la Paz y el Desarrollo Económico (IAED) y la Asociación Internacional de Académicos por la Paz (IAAP).

Un cuarto Rally de Esperanza se planea para diciembre.

Universal Peace www.upf.org