Planet Hollywood Beach Resort Cancun debuts in picturesque Costa Mujeres

CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., Jan. 29, 2021: Planet Hollywood Hotels and Resorts is thrilled to announce the opening of its newest all-inclusive luxury property, Planet Hollywood Beach Resort Cancun, on Friday, January 29, 2021. Featuring an array of amenities, services and A-list exclusives, the highly anticipated resort transforms the everyday all-inclusive vacation into a blockbuster getaway.

“It’s been an amazing journey leading my all-star cast of employees to prepare for the grand opening of Planet Hollywood Beach Resort Cancun,” said General Manager Jonathan Iriarte. “The Planet Hollywood brand is dedicated to delivering unique and memorable experiences, and with this new resort we wanted to rewrite the script on what an all-inclusive vacation should look like. We can’t wait for our guests to experience the resort’s VIP line-up of features and attractions.”

Situated in the exclusive resort enclave of Costa Mujeres, a charming, pristine peninsula just north of Cancun’s Hotel Zone, Planet Hollywood Beach Resort Cancun invites travelers to Vacation Like a Star™ in one of Mexico’s most beautiful beachfront locations, surrounded by turquoise waters and sprawling mangroves. With 898-luxury suites, world-class restaurants and modern wellness features, plus curated entertainment-themed experiences and authentic Hollywood memorabilia, it is the ideal resort for families, couples, friends and business professionals looking for a getaway like no other.

A range of exciting PH Experiences will allow guests to discover the wonders of Costa Mujeres while the resort’s PH Attractions set the stage for action-packed features on-site – including four swimming pools, a lazy river, Shipwreck Cove and Jurassic Splash Park, FlowRider® surf simulator, Labyrinth, a mini-golf course and the first-of-its-kind Planet Play Adventure Park. Children can enjoy supervised activities at the Stars Kids Club™, a unique kids club program designed to spark the imagination of younger guests, and the whole family can catch a front row seat at the theater to watch fan-favorite movies and classic films.

Delivering today’s hottest culinary trends from the resort’s ‘Crave – World of Flavors’ program, Planet Hollywood Beach Resort Cancun‘s selection of 11 restaurants, including celebrity Chef Guy Fieri’s Burger Joint, will take guests on a culinary adventure spanning from Mexico to Japan, Italy and India. Guests can also enjoy a Chef’s Table experience featuring a personal Chef and custom crafted menu of dishes catered to each person’s unique tastes. Another new venue, Studio Disco Bar & Lounge is the perfect place to live the VIP experience and dance the night away in paradise. With everything from specialty coffees to vegan, vegetarian and gluten-free choices, Planet Hollywood is committed to providing a memorable, highlight-reel worthy experience for each and every guest.

Additional all-star features and amenities include:

The PH Spa, inspired by the Golden Age of Hollywood, which promises total relaxation and rejuvenation with deep immersive therapies, soothing massages, showers, a steam room, sauna, hydrotherapy pool and an ice fountain.

The resort’s professionally designed wellness program, PHIT, which brings active vacationers top-trending fitness regimes straight from Hollywood.

The state-of-the-art PUMPED Fitness Centre which offers first-class workouts with professional instructors, daily classes and the latest cardio and strength-training equipment. The resort also features tennis courts and a world-class outdoor facility.

A modern and spacious Convention Center that will transform any conference or board meeting into a full red-carpet experience, with a capacity of up to 1,300 guests.

A variety of wedding packages fit for the big screen, plus on-site wedding coordinators to take care of all the details.

Monthly special events and daily activities for guests of all ages, from Hollywood Tribute Nights to Retro Wednesdays.

Signature brand offerings, including the Your Soundtrack™ music program, where guests can curate a soundtrack for their vacation and Plugged-In™, a personal command center to help guests do anything from ordering room service to booking excursions, along with free Wi-Fi throughout the resort.

Other brand offerings include the Main Event Guarantee™, allowing guests to catch all major events in real time and STAR Class™, delivering the full star experience with exclusive amenities and extraordinary service.

Introducing a new way to Vacation like a Star™, Planet Hollywood Adult Scene Cancun, the brand’s first-ever adults-only resort-within-a-resort concept, allows guests 18 years and older to enjoy Planet Hollywood’s signature celebrity-inspired experience in an exclusive resort setting. This upscale oasis is comprised of 332 suites with A-lister amenities including hand-crafted PHabulous Beds™, ceiling-mounted rain showers and plush bathrobes and slippers. Adult Scene also features its own private beachfront and pool area, complete with a swim-up bar and waiter service, two specialty restaurants reserved exclusively for Adult Scene guests – the Braza Grill & Churrascaria and Catch Seafood Restaurant – in addition to full access to the amenities and facilities at the wider Planet Hollywood resort.

About Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts offer luxurious vacation settings where guests can get close to authentic Hollywood memorabilia, enjoy entertainment-themed facilities and Vacation Like A Star™ in some of the most sought-after locales – including Costa Rica’s Pura Vida paradise, the beautiful beaches of Cancun and coming soon, Sint Maarten. For those looking for the full A-list treatment, the Star Class™ upgrade provides members with a Personal Agent to maximize their experience, including access to the exclusive STAR Class™ Lounge, a rider to customize their in-room mini-bar, a pillow menu for the perfect night’s sleep and more. Planet Hollywood’s Adult Scene is a lavish haven for those 18+, offering uninterrupted cocktails and sunset views for a blockbuster vacation experience. Designed for those who want to be dazzled by the marvels of technology, Planet Hollywood Resorts are a step ahead, delivering guests superior luxury and innovation with the convenient Plugged In™ program, enabling a keyless and cashless environment for guests, unlimited Wi-Fi and a PHTV channel to stay informed.

Planet Hollywood Beach Resort Cancun debuta en la atractiva Costa Mujeres

CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., Jan. 29, 2021: Planet Hollywood Hotels and Resorts se complace en anunciar la apertura de su nueva propiedad de lujo todo incluido, Planet Hollywood Beach Resort Cancun, este viernes 29 de enero de 2021. Con su amplia variedad de facilidades, servicios y exclusividades de primer nivel, el tan esperado complejo transformará las vacaciones tradicionales con todo incluido en un verdadero éxito de cartelera.

“Guiar a este gran elenco de empleados estelares en la preparación de la gran inauguración de Planet Hollywood Beach Resort Cancun ha sido una experiencia increíble“, dijo su gerente general Jonathan Iriarte. “La marca Planet Hollywood se dedica a brindar experiencias únicas y memorables, y con este nuevo resort queríamos reescribir el guion sobre cómo deberían de ser unas verdaderas vacaciones con todo incluido. Estamos impacientes de que nuestros huéspedes puedan experimentar nuestra gama de características VIP y las increíbles atracciones del resort.“

Situado en el exclusivo enclave turístico de Costa Mujeres, una encantadora e inmaculada península al norte de la Zona Hotelera de Cancún, Planet Hollywood Beach Resort Cancun invita a sus huéspedes a disfrutar del concepto Vacation Like a Star™ en uno de los lugares frente al mar más hermosos de México, rodeado de aguas turquesas y extensos manglares. Con 898 suites de lujo, restaurantes de clase mundial y modernas instalaciones de bienestar, además de una selección de actividades de entretenimiento temático y decorado con auténticos objetos provenientes de diferentes clásicos de culto de Hollywood; Planet Hollywood Beach Resort Cancun es el resort ideal para familias, parejas, amigos y profesionales de negocios que buscan una escapada sin igual.

Los huéspedes podrán descubrir las maravillas de la famosa Costa Mujeres gracias a la gran variedad de experiencias que ofrece PH Experiences; mientras que las atracciones PH serán indudablemente el escenario ideal de divertidos e inolvidables momentos llenos de acción, las cuales incluyen cuatro piscinas, un río lento, una piscina de chapoteo ambientada en un barco pirata y el Jurassic Splash Park, el simulador de surf FlowRider®, un laberinto de setos, un campo de minigolf y el primer Planet Play Adventure Park, el primer parque de juegos de su tipo. Los niños pueden disfrutar de actividades supervisadas en el Stars Kids Club™, el club infantil con un programa diseñado para despertar la imaginación de los más pequeños, mientras que toda la familia puede tomar asiento en primera fila en el cine donde podrán disfrutar de sus películas favoritas y de los clásicos que nunca pasan de moda.

Siguiendo las tendencias culinarias más modernas, con su programa ‘Crave – World of Flavors’, el cual incluye una gran selección de 11 restaurantes temáticos contando el famoso Guy Fieri’s Burger Joint, Planet Hollywood Cancun llevará a sus huéspedes en una aventura culinaria viajando desde México hasta Japón, pasando por Italia y La India. Además podrán disfrutar de la exclusiva experiencia Chef’s Table, con un chef personal y un menú personalizado para satisfacer los gustos únicos de cada huésped. Cuando cae la noche, Studio Disco Bar & Lounge es el nuevo lugar para vivir la verdadera experiencia VIP y bailar toda la noche en el paraíso. Hay de todo y para todos, desde cafés especiales hasta opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, Planet Hollywood se compromete a brindar una experiencia memorable y destacada para todos y cada uno de sus huéspedes.

Otras características e instalaciones dignas de las celebridades son:

El PH Spa, inspirado en la Edad de Oro de Hollywood, para una sesión de relajación y rejuvenecimiento incomparables incluyendo terapias de inmersión profunda, masajes relajantes, duchas, baño de vapor, sauna, piscina de hidroterapia y fuente de hielo.

El programa de salud y bienestar PHIT, diseñado profesionalmente por la marca para ofrecer a los más activos los mejores regímenes de entrenamiento físico inspirados directamente de Hollywood.

PUMPED Fitness Center, un centro de acondicionamiento físico de última generación con instructores profesionales y rutinas físicas de primera categoría, clases todos los días y lo último en equipos cardiovasculares y de fuerza. Además canchas de tenis y una instalación al aire libre de clase mundial.

Un moderno y espacioso Centro de Convenciones que transformará cualquier conferencia o reunión en evento de alfombra roja, con una capacidad de hasta 1.300 invitados.

Gran variedad de paquetes de bodas de película, con coordinadores de destino para cuidar todos los detalles.

Eventos especiales cada mes y actividades diarias para huéspedes de todas las edades, desde Noches de Tributo a Hollywood hasta Miércoles Retro.

Valores adicionales de la marca, como el programa Your Soundtrack™, donde los huéspedes pueden seleccionar la banda sonora que representará sus vacaciones y Plugged-In™, el programa de conectividad que les permite hacer muchas cosas, desde pedir servicio a la habitación hasta hacer reservas de excursiones y actividades, además de brindar Wi-Fi gratis por todo el resort.

Entre otros valores agregados encontramos en concepto Main Event Guarantee™, para que los huéspedes puedan ver todos los eventos importantes en tiempo real y STAR Class™, para vivir una verdadera experiencia de celebrity con comodidades exclusivas y un servicio extraordinario.

Planet Hollywood Adult Scene Cancun presenta una nueva forma de disfrutar la experiencia vacacional Vacation like a Star™. Se trata de la primera propiedad con el concepto de ‘resort dentro de un resort’ exclusivo para adultos de la marca Planet Hollywood, el cual permite a los huéspedes mayores de 18 años disfrutar de una experiencia Planet Hollywood inspirada en las celebridades dentro de un entorno muy exclusivo. Este oasis de lujo se compone de 332 suites con facilidades de primer nivel que incluyen PHabulous Beds™, colchones hechos a mano, duchas tipo lluvia montadas en el techo y suaves batas y pantuflas. Adult Scene también cuenta con su propia área privada frente a la playa y la piscina, con un bar en la piscina y servicio de camareros, dos restaurantes de especialidades exclusivos para los huéspedes de Adult Scene, los restaurantes Braza Grill & Churrascaria y Catch Seafood, además de acceso a las demás facilidades e instalaciones de todo el resto del complejo Planet Hollywood.

Acerca de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts ofrece vacaciones de lujo en lugares donde los huéspedes pueden acercarse a auténticos objetos provenientes de las más famosas películas de Hollywood, mientras disfrutan de instalaciones con entretenimiento temático y el concepto Vacation Like A Star™ en algunos de los destinos más solicitados, incluyendo el paraíso de la Pura Vida de Costa Rica y próximamente, Las hermosas playas de Cancún y Sint Maarten. Aquellos en busca de la auténtica experiencia de celebrity, pueden subir a la categoría Star Class™, la cual ofrece a sus miembros un agente personal para maximizar su experiencia, acceso al exclusivo salón STAR Class™, la opción de personalizar su mini-bar en la habitación, un menú de almohadas para una noche de sueño perfecta, entre muchos otros beneficios. El hotel Adult Scene de Planet Hollywood es un lujoso refugio para mayores de 18 años, que ofrece cócteles sin cesar y preciosos atardeceres para una experiencia vacacional de gran éxito. Diseñados para aquellos que desean deslumbrarse con las maravillas de la tecnología, los resorts de Planet Hollywood van un paso por delante, brindando a sus huéspedes un nivel superior de lujo e innovación con el práctico programa Plugged In™, que permite un entorno sin llaves y sin efectivo para los huéspedes, WIFI ilimitado y un canal PHTV para mantenerse informado.

