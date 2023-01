Le nouveau programme pour les migrants de Biden : les Ha?tiens peuvent appliquer depuis Ha?ti

The content originally appeared on: News Americas Now

Si vous ?tes en Ha?ti, comment fonctionne le programme ?

Votre parrain doit remplir le formulaire I-134A en ligne et soumettre les documents demand?s pour v?rifier qu’il dispose des ressources financi?res n?cessaires. Si la demande du parrain est approuv?e, vous recevrez un courriel de l’USCIS pour cr?er un compte en ligne et d’autres instructions.

Plus tard, vous recevrez des instructions pour t?l?charger l’application CBP One. Vous devrez fournir des informations personnelles et une photo et vous assurer que vous avez re?u au moins une dose du vaccin Covid-19 et les autres vaccins n?cessaires. Si le vaccin que le demandeur ha?tien a re?u n’est pas autoris? aux ?tats-Unis, vous devez vous assurer qu’? votre arriv?e aux ?tats-Unis, vous recevrez au moins une dose d’un vaccin approuv? par la Food and Drug Administration.

Apr?s v?rification des informations et approbation de la demande, le b?n?ficiaire ha?tien recevra une notification l’invitant ? v?rifier son compte en ligne. Vous recevrez une “autorisation pr?alable de voyager aux ?tats-Unis” valable 90 jours.

Cette autorisation n’est pas un visa ou une libert? conditionnelle. Elle vous permet seulement d’arriver dans un a?roport des ?tats-Unis. Vous devez payer le billet d’avion et les frais de voyage jusqu’? la destination finale. Ce programme n’est pas valable ? la fronti?re entre les ?tats-Unis et le Mexique, c’est-?-dire que vous ne pouvez pas arriver avec une autorisation pr?alable de voyage et demander une lib?ration conditionnelle ? un point d’entr?e terrestre.

Apr?s son arriv?e aux ?tats-Unis, le b?n?ficiaire doit attester avoir subi un d?pistage m?dical de la tuberculose, y compris un test de lib?ration de l’interf?ron gamma (IGRA), dans les 90 jours.

Dois-je faire des d?marches ? l’ambassade des ?tats-Unis ? Port-au-Prince ou me rendre dans une agence ? Non. Tout se fait en ligne et via un smartphone.

Que se passe-t-il lorsque vous arrivez ? l’a?roport aux ?tats-Unis ?

Un agent des douanes et de la protection des fronti?res d?cidera de vous accorder ou non une lib?ration conditionnelle dans le cadre de ce programme apr?s une v?rification suppl?mentaire, qui comprend la prise de donn?es biom?triques telles que les empreintes digitales. Comme pour les visas, les services de citoyennet? et d’immigration pr?cisent que l’approbation d’une autorisation pr?alable de voyage ne garantit pas l’entr?e aux ?tats-Unis et que les agents ont le pouvoir discr?tionnaire d’accorder une lib?ration conditionnelle “pour des raisons humanitaires urgentes ou pour un avantage public important”.

Parmi les raisons pour lesquelles vous pourriez ?tre refoul? ? l’a?roport, citons le fait de repr?senter “une menace pour la s?curit? nationale ou la s?curit? publique” des ?tats-Unis.

Puis-je travailler apr?s mon entr?e aux ?tats-Unis ?

Oui, vous pouvez demander une carte de s?curit? sociale et un permis de travail dans le cadre de ce programme.

Y a-t-il un co?t ?

Il n’y a aucun co?t. Et les services de citoyennet? et d’immigration mettent en garde ? la fois les parrains potentiels et les b?n?ficiaires contre le risque d’?tre victimes d’escroquerie en mati?re d’immigration. Si vous avez besoin de conseils juridiques en mati?re d’immigration, assurez-vous que la personne est autoris?e ? le faire. Seul un avocat ou un repr?sentant accr?dit? travaillant pour une organisation reconnue par le minist?re de la Justice peut vous donner des conseils juridiques. Les ports d’entr?e o? les migrants devront se pr?senter une fois qu’ils auront un rendez-vous : Arizona : Nogales; Texas : Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass et El Paso; Californie : Calexico et San Ysidro. ? partir du vendredi 6 janvier 2023, les personnes susceptibles de soutenir un migrant doivent soumettre le formulaire I-134A, Demande en ligne de parrainage et d?claration de soutien financier, si vous ?tes une personne susceptible de soutenir un Cubain, un Ha?tien, un Nicaraguayen ou un V?n?zu?lien ou un membre de sa famille imm?diate. Il n’y a pas de frais ? payer pour d?poser le formulaire I-134A.