Comment l’intelligence artificielle pourrait révolutionner le monde ? C’est la question qu’internet se pose depuis l’apparition de ChatGPT, un outil conversationnel établi à partir d’une intelligence artificielle.

ChatGPT attire tous les regards depuis plusieurs semaines sur la toile. Développé par OpenAI, une société spécialisée dans l’IA, cet outil conversationnel est capable d’échanger sous forme de messages. ChatGPT converse, répond à vos questions et donne l’impression d’avoir réponse à tout, ou presque…

Cette Intelligence Artificielle (IA) génère du contenu écrit en réponse à une commande écrite de texte précis, appelée « prompt » en anglais, Avec une base de données large mais qui s’arrête à 2021, l’année de début d’apprentissage de ChatGPT.

En effet, pour qu’une intelligence artificielle fonctionne correctement, il est nécessaire de faire son éducation. Pour ChatGPT, ses créateurs lui ont posé des questions auxquelles ils donnaient systématiquement 5 réponses différentes. L’« éducateur » classait ensuite les réponses de la plus pertinente, à la moins pertinente. C’est donc sur cette base de connaissance que fonctionne l’outil.

À France-Antilles, nous avons souhaité tester ChatGPT et ses capacités de réponses pour vous. Voici nos six questions en rapport avec la Martinique.

Connais-tu l’histoire de la Martinique ?

La Martinique est une île située dans les Caraïbes, qui fait partie de la France depuis 1815. Avant cela, elle a été colonisée par les Amérindiens Arawaks et les Caribes, puis par les Français au XVIIe siècle. Les esclaves africains ont également été amenés à la Martinique pour travailler dans les plantations de canne à sucre, de café et de bananiers. La Martinique a connu des soulèvements d’esclaves et des grèves de travailleurs, et a finalement obtenu l’autonomie administrative en 1946, devenant un département d’outre-mer de la France. L’île est également connue pour être le berceau de l’écrivain et poète Aimé Césaire, qui a joué un rôle important dans la littérature francophone et la pensée politique anticoloniale.

Peux-tu m’en dire plus sur l’éruption de 1902 en Martinique ?

L’éruption volcanique de la Montagne Pelée en 1902 est considérée comme l’une des plus dévastatrices de l’histoire moderne. Elle a eu lieu le 8 mai 1902 sur l’île de la Martinique, détruisant la ville de Saint-Pierre, qui était alors la principale ville de l’île et la “Perle des Antilles”. L’éruption a été causée par l’effondrement du cratère du volcan, qui a libéré une grande quantité de lave, de cendres et de gaz.

La ville de Saint-Pierre a été complètement détruite, causant la mort de plus de 30 000 personnes en quelques minutes. Seul un prisonnier nommé Ludger Sylbaris, qui se trouvait dans une cellule de sûreté en béton, a survécu dans la ville. La ville de Fort-de-France, la capitale actuelle de l’île, a également subi des dommages considérables mais avec un nombre moins important de victime.

L’éruption de la Montagne Pelée a été l’une des plus meurtrières de l’histoire moderne et a eu un impact énorme sur la population de la Martinique. Cela a également conduit à des avancées significatives dans la compréhension des volcans et à l’élaboration de plans d’urgence pour les éruptions futures.

Connais-tu l’histoire du drapeau de la Martinique ?

Le drapeau actuel de la Martinique est un drapeau régional, qui a été adopté en 1984. Il comporte un fond bleu foncé, avec un losange blanc en son centre, entouré de quatre fleurs de lys dorées. Le losange blanc symbolise la Martinique, tandis que les fleurs de lys dorées représentent la France, car la Martinique est un département d’outre-mer de la France.

Avant l’adoption de ce drapeau, la Martinique n’avait pas de drapeau officiel. Il y a eu des tentatives pour créer un drapeau pour l’île au cours des années précédentes, mais aucun d’entre eux n’a été adopté officiellement. L’idée d’un drapeau martiniquais a été relancée à la fin des années 1970 et le drapeau actuel a été adopté en 1984, par l’assemblée territoriale de la Martinique, après une consultation populaire.

Il est à noter que certains groupes indépendantistes de l’île utilisent des drapeaux différents, qui symbolisent leur revendication pour l’indépendance de la Martinique.

Parle-moi du chlordécone en Martinique ?

Le chlordécone est un pesticide organochloré qui a été utilisé pendant de nombreuses années pour lutter contre les termites dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe. Il a été interdit dans ces territoires en 1993, mais des études ont montré que les niveaux de chlordécone dans le sol et les eaux souterraines de ces îles étaient encore élevés, causant des problèmes de santé pour les populations locales.

Des études ont révélé que le chlordécone est un perturbateur endocrinien et un cancérogène potentiel, et peut causer des malformations congénitales, des problèmes de fertilité et des troubles thyroïdiens. Les populations les plus vulnérables, comme les femmes enceintes et les enfants, sont les plus exposés aux risques liés au chlordécone.

En 2020, l’Etat français a reconnu sa responsabilité dans la contamination au chlordécone en Martinique et Guadeloupe, et a annoncé un plan de gestion de la pollution de 600 millions d’euros pour les deux îles. Ce plan prévoit notamment des mesures pour la réhabilitation des sols, la surveillance de la santé des populations, la recherche et le développement de technologies pour réduire les niveaux de chlordécone dans l’environnement.

Parle-moi de la départementalisation de la Martinique ?

La départementalisation de la Martinique a eu lieu en 1946, lorsque la Martinique est devenue un département d’outre-mer français. Cela a donné à la population de la Martinique la même statut juridique et politique que les citoyens français de métropole, y compris le droit de vote pour les élections nationales et locales. Cependant, il a également impliqué l’application de la loi française et l’administration de la région par les autorités françaises, ce qui a conduit à des tensions culturelles et économiques. Certains considèrent que cela a eu des effets positifs en termes de développement économique et social, tandis que d’autres estiment que cela a entravé le développement autonome de la Martinique.

Sais-tu qui est Vaval en Martinique ?

Je n’ai pas de renseignements sur une personne spécifique nommée Vaval en Martinique. Il est possible que Vaval soit un nom commun ou un surnom utilisé pour désigner une personne spécifique dans la communauté martiniquaise. Il est également possible que Vaval soit le nom d’un groupe, d’une organisation ou d’un mouvement en Martinique. Il est difficile de donner une réponse plus précise sans plus d’informations sur le contexte dans lequel le nom est utilisé.

ChatGPT a donc réponse à tout, mais pas forcément correctement. En effet, l’intelligence artificielle, basée sur un système de prédiction à l’image du correcteur orthographique d’un téléphone, se trompe souvent, tout en donnant des réponses bien construites, ce qui porte l’utilisateur à confusion. Il est possible de faussement éduquer l’IA sur un sujet sur lequel nous voulons apporter des précisions, malheureusement elle n’enregistre pas réellement les informations et ne fait que vous répondre de manière cohérente.

√ Nous vous expliquerons le fonctionnement de ChatGPT plus en détails lors d’un prochain article sur le sujet, cette semaine.